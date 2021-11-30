"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи

Автор: Фото предоставлено Леонидом Кондратским 12-летний Даниил Кондратский из Черкасс перенес операцию на правой бедренной кости. Ребенок с 2-летнего возраста является инвалидом. Мальчик перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, имеет приступы эпилепсии. На лечение и уход требуется помощь.

12-летний Даниил Кондратский из Черкасс перенес операцию на правой ноге. Причиной стал перелом бедренной кости. Ребёнок является инвалидом вследствие опухоли головного мозга, имеет приступы эпилепсии. На лечение и уход требуется помощь.

"Даня родился здоровым. А в 2 года у него обнаружили опухоль головного мозга. Внук перенес три операции. Начались приступы эпилепсии. Тяжелее всего было от 3 до 5 лет, - рассказал Gazeta.ua дед Леонид Кондратский. - Ребенок состоит на учете у нейрохирурга. А месяц назад Даня сломал ногу. Упал в комнате. Треснула кость. Потому что организм плохо усваивается кальций. Это связано с работой его нервной системы. Дане поставили спицу. Я ухаживаю за ним. Это сын дочери. Даня зовет маму, а Маша 40 дней назад скончалась. Она постоянно была возле него. Заболела раком и через месяц сгорела. Осталось трое детей, самому старшему внуку Илье 20 лет. Работает на заводе. Младшему Марку 10 лет. Живут с нами, потому что зять в Киеве ухаживает за своей матерью. Я ухаживаю еще и за 81-летней женой. Она лежачая. Ей и Дане нужны лекарства, памперсы и средства гигиены. Мне 86 лет. Есть еще сын. Он актер нашего драмтеатра. Зарплата у него небольшая. Помогает нам, чем может".

Семья нуждается в любой помощи. Леонид Кондратский - советский и украинский архитектор. Лауреат Государственной премии СССР и Национальной премии им. Т. Г. Шевченко. Среди его работ в соавторстве - в Черкассах: медицинское училище, дворец культуры "Дружба народов", областной краеведческий музей, реконструкция областной филармонии, кварталы и площади города. В Черкасской области: центр села Матусов Звенигородского района, памятник Максиму Железняку в селе Медведовка Чигиринского района, проект Музея народно-декоративного искусства в Каневе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стерся коленный сустав, а теперь такое и на второй ноге" - женщине на эндопротез нужна помощь

Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7427 2849 5379 (дядя Даниила Кондратский Михаил Леонидович).