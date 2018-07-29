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воскресенье, 29 июля 2018 03:45

Знойный июль поставил 118 рекордов во всем мире

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Знойный июль поставил 118 рекордов во всем мире
Июль поставил 118 температурных рекордов. Фото: ТСН

Только за июль ученые зафиксировали 118 исторических рекордов температур по всей планете.

В Японии 23 июля температура достигла 41 градуса, самой высокой отметки в истории. Рекорды были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас, пишет Голос Америки.

В обычно холодных Норвегии, Швеции и Финляндии температура подскочила до 32 градусов.

И в Европе, и в США с начала месяца вспыхивали мощные смертоносные пожары. В то же время других заливали аномально сильные ливни. По словам ученых, такие перепады - последствия климатических изменений, вызванных человечеством.

У нас теперь есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата увеличили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и сильный дождь, - сказал исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау.

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Между тем, синоптики сказали, когда закончатся дожди в Украине.

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