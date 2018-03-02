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пятница, 02 марта 2018 18:47

Знакомьтесь, Javelin: почему он вызывает панику у боевиков и РФ
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Автор: military.com
  FGM-148 Javelin - американская противотанковая система может появиться в Украине
FGM-148 Javelin - американская противотанковая система может появиться в Украине

Государственный департамент США одобрил продажу ракет и пусковых установок Javelin в Украине.

Украина получит 37 пусковых установок и 210 ракет на $47 млн. В стоимость контракта включено проведения тренировок, материально-техническую помощь и техническое обслуживание.

Gazeta.uaузнала, что это за противотанковые комплексы и их влияние на войну Донбассе.

FGM-148 Javelin (англ.- дротик - Gazeta.ua) - это переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin. Предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле. Также могут сбивать вертолеты и БПЛА на низкой высоте и скорости.

Разрабатывался с 1986 года, принятый на вооружение армии США в 1996 году. Сделанный по принципу "выстрелил-забыл" - оператор ракетного комплекса не имеет сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

Полный комплекс состоит из трех основных модулей:

- пульт управления - пусковая установка M98A1 Command Launch Unit,

- Ракета в тубусе - Launch Tube Assembly,

- Системы охлаждения тепловых сенсоров Battery Coolant Unit.

Для выстрела необходимо присоединить ракету к пусковому устройству, включить комплекс и захватить цель с помощью регулируемого маркера наводнения на мониторе пусковой установки и выбрать тип атаки - прямой или сверху. Нажать спусковую клавишу.

Тренировки эстонской армии с ПТРК FGM-148 Javelin
Фото: news.ee
Солдаты иракской армии в ходе боев за г. Тель-Афар похоже захватили ПТРК FGM-148 Javelin
Расчет ПТРК Javelin в армии Израиля
ПТРК Javelin можно установить на технику
Испытания противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар" в конце февраля
FGM-148 Javelin - американская противотанковая система может появиться в Украине

Стоимость комплекса до $ 100 тыс. за пульт управления и комплекс из трех ракет.

Трудности перевода

Оружие поступит не за счет военной помощи самих США Украина. Об этом говорится в докладе Агентства по вопросам сотрудничества по обороне и безопасности США.

"Правительство Украины предложило купить 210 ракет Javelin и 37 командно-пусковых установок (с двумя командно-пусковыми установками, которые будут использоваться, как запчасти - Gazeta.ua). В пакет также входит подготовка к использованию техники; техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировки , обучение и другая поддержка. Общая оценочная стоимость не будет превышать $ 47 млн​​", - говорится в заявлении ведомства.

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Заявление также отмечает, что именно сообщение о решении о продаже требуется законом и не означает, что продажа уже состоялся.

"Этот предложенный продажу станет вкладом в зарубежную политику и национальную безопасность США, поскольку будет способствовать улучшению безопасности Украины. Системы Javelin помогут Украине построить долгосрочную обороноспособность защищать свой суверенитет и территориальную целостность с целью достичь соответствия требованиям национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с интеграцией этих систем в своих вооруженных сил".

Эпопея

Дискуссии по поводу получения или приобретения Javelin продолжались с начала российско-украинской войны в 2014 году. Администрация президента Барака Обамы не реагировала на просьбы. Но с приходом Дональда Трампа все изменилось - в декабря 2017 г. одобрили план, разработанный Конгрессом США, предоставление разноплановой помощи Украине, в том числе и возможности передачи Javelin.

В январе 2018 года Начальник Генерального штаба Виктор Муженко отдал распоряжение по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятие на вооружение Вооруженных Сил ПТРК Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США официально одобрил продажу Украине.

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Стратеги Пентагона убеждены, что отправка ракетных комплексов в Донбасс сделает украинскую армию более маневренной. Преимущества американского комплекса заключаются в том, что после запуска ракеты оператор может менять позицию. Вооружение украинского производства имеет большую дальность, но оператор участвует в процессе управления ракетой.

Реакция

Американский комплекс использует другие методы наведения, характеризует его основные преимущества и недостатки, объясняет директор агентства Defense Express Сергей Згурец.

"Украинская комплексы управляются по другому принципу: оператор должен содержать цель в перекрестье прицела до тех пор, пока ракета не попадет в объект. На расстоянии в пределах 5 километров - это около 14 секунд. Есть большая разница, потому что комплекс" Стугна-П "имеет вдвое большую дальность, чем Javelin - 5 километров. Причем пусковая стоит в одном месте, а оператор с пультом может находиться на расстоянии 50 метров в защищенном месте. Поэтому уничтожение цели противника происходит в безопасных условиях для оператора, если сравнивать с советскими или российскими комплекс мы, где оператор лежит непосредственно под пусковой ", - говорит эксперт.

Украина действительно необходимо высокоточное оружие, чтобы системно уничтожать бронированные средства противника, уверен директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Такой оружия в России нет. Именно передовое оружие России - это поколение четыре с двумя плюсами, такие как самолеты СУ-30, Су-35, вертолет КА-52, например, и различные вооружения такого плана. Javelin - это четвертое поколение оружия. но, в принципе, она может интегрироваться и в систему пятого поколения. Потому что, системы пятого поколения, они действуют не столько на уровне самих систем поражения, сколько на уровне интеграции в единое информационное поле, которое организуется при ведении войны" , - говорит Бадрак.

Президент Петр Порошенко считает, что поставка открывает фронт международной оборонной поддержки Украины.

"Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе. Благодарен президенту Дональду Трампу и всей команде поддержки Украины по важное историческое решение", - отметил украинский президент.

Автор: Reddit
  Расчет ПТРК Javelin в армии Израиля
Расчет ПТРК Javelin в армии Израиля

Разговоры о поставках американских ракет "порвали" не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки, говорит глава "Инфомрацийного сопротивления" Дмитрий Тимчук.

"С конца прошлого года в "1-м АК ДНР" и "2-м АК ЛНР" проводятся экстренные меры по усилению защиты бронетехники, в самой России сотрудники НИИ российского Минобороны в форсированном режиме работают над созданием "эффективной защиты" от американских ПТРК, которую можно было бы устанавливать на танки и БМП в полевых условиях на Донбассе", - уверен он.

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Получив Javelin, Украина не пойдет в наступление против боевиков ОРДЛО, уверен военный эксперт Алексей Арестович.

"Паника террористов, в связи с получением Украиной Javelin является ходом в информационной войне с целью набора в ряды боевиков. Надо просто понимать, что есть вещи, на которые не надо реагировать. Главный принцип информационно-психологической борьбы - это захватить повестку дня. если они бросают информационные поводы, а мы их обслуживаем, мы работаем, как службы информационно-психологических операций. а зачем?", - обясняет Арестович.

Занимательная арифметика

Украина получит 210 ракет и 37 пусковых установок. По данным Главного управления разведки Украины на оккупированной части Донбасса россияне передислоцировали 600 танков Т-64, Т-72 и вероятно их новейшых Т-90.

Если разделить количество противотанковых комплексов в пропорции то получается примерно 1 ПТРК на 3 российские танки.

Остальные вероятно перекрывать отечественные противотанковые комплексы.

Украинские аналоги

В Украине есть производство собственных противотанковых комплексов - "Корсар", "Стугна-П" и их экспортный вариант "Скиф".

Это легкие переносные ракетные комплексы, предназначенные для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей. Также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Максимальная дальность стрельбы - 2,5 км.

Автор: КБ "Луч"
  Испытания противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар" в конце февраля
Испытания противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар" в конце февраля

По разным данным в войсках уже есть от 50 пусковых установок "Корсар" и около сотни "Стугна-П".

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От ПТРК Javelin отличаются принципом пуска - оператор сопровождает ракету до попадания в цель.

При этом в армии есть большое количество еще советских ПТРК "Фагот" и "Конкурс".

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С 2018 года Генеральный штаб ВСУ засекретил данные о получении ракетного вооружения.

Украина поставит в США один танк "Оплот". Поставку осуществит завод имени Малышева через государственную компанию-спецэкспортера. Для украинского ОПК такая поставка является перспективной. Поскольку речь идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной.

Автор: Андрей Жигайло
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