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среда, 22 мая 2019 07:00

Знакомство в интернете разочарует - астролог дал прогноз на 22 мая

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Знакомство в интернете разочарует - астролог дал прогноз на 22 мая
Сербский теннисист Новак Джокович 22 мая исполняется 32 года. Он стал третьим в списке лучших теннисистов в истории. Фото: REUTERS

22 мая окажется одним из самых напряженных дней недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Придется все время корректировать свои планы, - говорит астролог. - Не противься изменениям. Понадобится умение импровизировать".

Плохо могут чувствовать себя инертные личности.

"Проверяйте срок реализации продуктов. Неблагоприятный день для начала строительства и ремонта. Воздержитесь от оскорблений в адрес любимых. Они будут очень уязвимыми. Знакомство в интернете разочарует", - уверяет Елена Максимова.

Читайте прогноз для всех знаков зодиака на 22 мая.

Овен

Будьте готовы к незапланированным расходам. Сбои будет давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго. Знакомство через брачное агентство разочарует.

Телец

Наведите порядок в финансовой документации. Не занимайтесь вопросами раздела имущества. Подождите с оформлением наследства и недвижимости. Не вмешивайтесь в уличные споры. Обостряются воспалительные процессы в почках. Обратитесь за советом к врачу.

Близнецы

Хорошо просчитывайте каждый финансовый шаг. Остерегайтесь мошенничества. Пропавшие в этот день деньги к вам не вернутся. Станете свидетелем проявления человеческой агрессивности. Контролируйте свои эмоциональные реакции.

Рак

Финансовые возможности ограничены. Отложите проведение крупных банковских операций. Не подписывайте имущественных поручений. Самое время избавиться от сложных отношений. Не сомневайтесь. Освободите в сердце место для настоящего чувства.

Лев

Будьте готовы к общению с работниками налоговой. Партнеры будут нуждаться в моральной поддержке. Помогите им. Романтических тем касаться не стоит.

Дева

Ожидать материальной поддержки со стороны родных не следует. Рассчитывайте на собственные возможности. Кто-то из близких может принести вам убытки. Печень будет плохо справляться со своими функциями. Отдавайте предпочтение постным блюдам.

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Весы

Не делайте вреда собственному бюджета. Хорошо обдумывайте прежде чем вкладывать куда-то деньги. Слишком много хлопот принесут новые знакомые. Склонным к отекам стоит позаботиться о себе. Попейте мочегонные препараты.

Скорпион

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых заработков. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов. Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас.

Стрелец

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте их без присмотра. Не доверяйте обещаниям. Обстоятельства помешают вашим партнерам сдержать слово.

Козерог

Брать на себя дополнительную финансовую ответственность рискованно. Будет беспокоить неопределенность в личных отношениях. Сложится напряженная атмосфера в доме. Это надо просто пережить.

Водолей

Не открывайте новые частные предприятия. Они будут убыточными. Больше дохода принесет работа над коллективными проектами. Дети будут вызывать ощущение озабоченности. Не оставляйте маленьких без присмотра. Вечером примите теплую ванну, послушайте приятную музыку.

Рыбы

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок. Если не хотите нажить себе врагов, не критикуйте родственников партнера.

Неделя с 20 по 26 мая будет полна неожиданностей. По словам астролога, это хорошое время для людей, которые любят заводить новые знакомства.

Автор: Gazeta.ua
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