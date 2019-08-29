Знаете ли вы, что такое единый социальный взнос

 
Ексклюзивы
1/5
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 828
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3 Просмотров: 2250
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 828
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1179
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1341
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 702
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14797
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1917
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
10
3
8
18
11
Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект
Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
Видео
Все видео
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6246
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2475
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2646
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 927
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 09:15

Знаете ли вы, что такое единый социальный взнос

  Комментировать
Знаете ли вы, что такое единый социальный взнос
Что такое ЕСВ и как его оплачивать? Фото: Дебет-Кредит

Единый социальный взнос (ЕСВ) - обязательный платеж, который является основным источником страховых поступлений в Пенсионный фонд Украины. Кому надо его платить, как рассчитывается сумма для оплаты, как удобно и безопасно проводить платеж?

Что такое ЕСВ

ЕСВ - это сводный обязательный взнос для трудоспособных лиц на государственное социальное страхование. Он заменил 4 отмененных соцсбора: в случае несчастного случая, на случай безработицы, пенсионный, соцстрах (больничный).

На сегодня уплата единого социального взноса обязательна, в частности, для:

• работодателей;
• военнослужащих;
• предприятий и организаций;
• самообеспеченных работой лиц;
• ФЛП всех групп (физических лиц-предпринимателей);
• лиц, занятых на выборных должностях.

Не платят ЕСВ ФЛП и фермеры, которые уже получают пенсию по возрасту или имеют инвалидность. Вклад для них насчитывается только на доход от другого вида деятельности (кроме того, что осуществляется в пределах ФЛП) по действующим ставкам.

Какая ставка ЕСВ

Единый взнос не может превышать 15 размеров минимальной зарплаты на текущий год (62 595 грн). То есть максимальный размер ЕСВ на 2019 год составляет 13770, 9 грн.

Работодатели, предприятия и ФЛП уплачивают ЕСВ по ставке 22%. Наименьший допустимый страховой взнос для ФЛП всех категорий составляет 918,06 грн в месяц и 2 754,18 грн в квартал, максимальный - 13770, 9 грн.

Для работников, имеющих инвалидность, ставка ЕСВ составляет 8,41% от зарплаты. Предприятие или организация инвалидов платит ЕСВ по ставке 5,5 - 5,3%.

Как уплачивают ЕСВ

Вклад нужно оплатить ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (19.04, 19.07, 19.11, 19.01 каждого года).

Также есть возможность платить налог в виде ежемесячного авансового взноса - до 20 числа каждого месяца текущего квартала.

За несвоевременную уплату налога или уклонение от нее возможны штрафные санкции, которые определяются в количестве необлагаемых минимумов зарплат или в процентах от неуплаченной суммы.

ЕСВ уплачивается через кассу банка, сервис на сайте Государственной фискальной службы, или через онлайн-системы платежей. Наиболее удобная система оплаты реализована сервисом EasyPay на вкладке "Платежи в бюджет". Чтобы не вводить каждый раз реквизиты, сделайте личный кабинет на сайте и пользуйтесь сохраненной информации. Ваши данные надежно защищены, а транзакция осуществляется моментально и поступает через 3 минуты. Скорость транзакций пригодится, если вы не смогли заблаговременно уплатить налог и не хотите получить санкции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Знаете ли вы, что такое единый социальный взнос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 7 Просмотров: 52238
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 31473
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 19163
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 16012
Картофель дешевеет: назвали причины
Картофель дешевеет: назвали причины Просмотров: 13779
Общество
У 100 000 украинских детей — сколиоз. Как учить уроки и сохранить здоровую спину?
У 100 000 украинских детей — сколиоз. Как учить уроки и сохранить здоровую спину? Просмотров: 45
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
6
 Просмотров: 450
В Украине отступает жара
В Украине отступает жара Просмотров: 504
Астролог назвала знаки, которые будут зарабатывать больше за других
Астролог назвала знаки, которые будут зарабатывать больше за других
 Просмотров: 1845
Создали самую большую карту Украины из вышитых полотенец
Создали самую большую карту Украины из вышитых полотенец Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
7
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
7
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
5
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 44099
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua