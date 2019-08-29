Знаете ли вы, что такое единый социальный взнос

Что такое ЕСВ и как его оплачивать? Фото: Дебет-Кредит

Единый социальный взнос (ЕСВ) - обязательный платеж, который является основным источником страховых поступлений в Пенсионный фонд Украины. Кому надо его платить, как рассчитывается сумма для оплаты, как удобно и безопасно проводить платеж?

Что такое ЕСВ

ЕСВ - это сводный обязательный взнос для трудоспособных лиц на государственное социальное страхование. Он заменил 4 отмененных соцсбора: в случае несчастного случая, на случай безработицы, пенсионный, соцстрах (больничный).

На сегодня уплата единого социального взноса обязательна, в частности, для:

• работодателей;

• военнослужащих;

• предприятий и организаций;

• самообеспеченных работой лиц;

• ФЛП всех групп (физических лиц-предпринимателей);

• лиц, занятых на выборных должностях.

Не платят ЕСВ ФЛП и фермеры, которые уже получают пенсию по возрасту или имеют инвалидность. Вклад для них насчитывается только на доход от другого вида деятельности (кроме того, что осуществляется в пределах ФЛП) по действующим ставкам.

Какая ставка ЕСВ

Единый взнос не может превышать 15 размеров минимальной зарплаты на текущий год (62 595 грн). То есть максимальный размер ЕСВ на 2019 год составляет 13770, 9 грн.

Работодатели, предприятия и ФЛП уплачивают ЕСВ по ставке 22%. Наименьший допустимый страховой взнос для ФЛП всех категорий составляет 918,06 грн в месяц и 2 754,18 грн в квартал, максимальный - 13770, 9 грн.

Для работников, имеющих инвалидность, ставка ЕСВ составляет 8,41% от зарплаты. Предприятие или организация инвалидов платит ЕСВ по ставке 5,5 - 5,3%.

Как уплачивают ЕСВ

Вклад нужно оплатить ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (19.04, 19.07, 19.11, 19.01 каждого года).

Также есть возможность платить налог в виде ежемесячного авансового взноса - до 20 числа каждого месяца текущего квартала.

За несвоевременную уплату налога или уклонение от нее возможны штрафные санкции, которые определяются в количестве необлагаемых минимумов зарплат или в процентах от неуплаченной суммы.

ЕСВ уплачивается через кассу банка, сервис на сайте Государственной фискальной службы, или через онлайн-системы платежей. Наиболее удобная система оплаты реализована сервисом EasyPay на вкладке "Платежи в бюджет". Чтобы не вводить каждый раз реквизиты, сделайте личный кабинет на сайте и пользуйтесь сохраненной информации. Ваши данные надежно защищены, а транзакция осуществляется моментально и поступает через 3 минуты. Скорость транзакций пригодится, если вы не смогли заблаговременно уплатить налог и не хотите получить санкции.