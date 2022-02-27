"Живой щит" - в Буче оккупанты хотят эвакуировать женщин и детей, чтобы повезти их на Киев

В Буче людей могут пытатся эвакуировать оккупанты. ФОТО: pexels.com

В городе Буча в Киевской области детей и женщин могут призывать садиться в автобусы для эвакуации в Киев. Это делают оккупанты, которые притворяются представителями украинских служб.

Никакая эвакуация официальными органами Украины не проводится, заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это делают оккупанты, чтобы прикрыться людьми, как живым щитом и за их спинами войти в столицу", - отметил Геращенко.

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В Минске люди стали выходить на митинги против войны в Украине. Горожане собираются в разных частях белорусской столицы. Участники пикета идут с украинскими флагами и скандируют: "Нет, войне!".