"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной

Бразильская телезвезда Родриго Алвес, более известный как "живой кен", официально стал женщиной.

Он сменил пол и теперь называет себя Джессика. Об этом сообщает Obozrevatel.

Джессика не ​​будет останавливаться на достигнутом, и в дальнейшем планирует операцию по увеличению груди, а также корректировки формы лица.

"Бюст будет больше и полнее. Кроме того, мой имплант для подбородка будет удален, а линия челюсти сбрита в форме буквы V, поэтому мое лицо на вид будет более женственным", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. На этот раз она сделала селфи напротив зеркала в ванной.