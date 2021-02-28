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воскресенье, 28 февраля 2021 15:49

"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
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Бразильская телезвезда Родриго Алвес, более известный как "живой кен", официально стал женщиной.

Он сменил пол и теперь называет себя Джессика. Об этом сообщает Obozrevatel.

Джессика не ​​будет останавливаться на достигнутом, и в дальнейшем планирует операцию по увеличению груди, а также корректировки формы лица.

"Бюст будет больше и полнее. Кроме того, мой имплант для подбородка будет удален, а линия челюсти сбрита в форме буквы V, поэтому мое лицо на вид будет более женственным", - рассказала она.

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Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. На этот раз она сделала селфи напротив зеркала в ванной.

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