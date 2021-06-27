"Живите сейчас. Творите добро сейчас" - Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи.

Автор: twitter.com/Epifaniy Митрополит Епифаний поздравил с Днем молодежи

Опубликовал соответствующий пост в Twitter.

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"Берегите в себе духовную чистоту. Живите сейчас. Любите и делитесь с миром своей любовью сейчас. Творите добро сейчас. Вы и ваши действия имеют силу уже сегодня. "Радуйтесь, совершенствуйте, утешайтесь, будьте единомысленные, мирные, - и Бог любви и мира будет с вами" (2 Кор. 13: 11)", - написал митрополит.

В этом году День молодежи отмечают 27 июня. Праздник ввели в Украине в 1994 году указом президента Леонида Кравчука по инициативе украинских молодежных объединений и организаций. Датой празднования определили последнее воскресенье июня. К празднику устраивают концерты, фестивали, спортивные мероприятия. В этот день напоминают о роли молодежи в развитии и построении мира.