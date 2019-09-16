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Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными

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Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Роман Безсмертный: Война никуда не делась. Но часть общества до сих пор не может выдавить из себя это слово. Фото: Gazeta.ua

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Это - важное событие. Мы учимся ценить человека и его жизни. Но нужно исправить ошибки.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политик Роман Безсмертный.

"Сейчас самое важное - думать, как вытащить тех, кто остался. И взять несколько уроков из сделанного. Мы запутались в понятиях "обмен" и "освобождение". Украина отпустила вражеских разведчиков, военных, диверсантов. Они устраивать взрывы и убийства на украинских территориях. Россия же выдала людей, которые и мухи не обидели", - объясняет он.

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По словам Безсмертного, Украина до сих пор находится в российском нарративе.

"Все СМИ написали: "Зеленский отпустил Цемаха". Но это не правда. Не Зеленский отпустил, а Путин выдвинул ультиматум. Война никуда не делась. Но часть общества до сих пор не может выдавить из себя это слово", - добавляет политик.

Полное интервью с Романом Безсмертным читайте в журнала "Країна" от 19 сентября.

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