Жительницу "ЛНР" посадили на 12 лет за госизмену

Суд самопровозглашенной "ЛНР" установил, что жительница Луганска работала на СБУ. Фото: Reuters

В "Луганской народной республике" жительница Луганска приговорили к 12 годам лишения свободы "за госизмену".

Там утверждают, что женщина была завербована Службой безопасности Украины на подконтрольной Киеву территории, а в апреле 2019 она в качестве негласного агента якобы за деньги выполняла задачи украинских спецслужб. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на "правоохранительные органы".

"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Луганска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена)", - рассказал "представитель Генпрокуратуры" ЛНР ".

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Как отмечается, женщину задержали "в день выполнения задания СБУ".

"Приговором Верховного суда ЛНР подсудимая признана виновной в совершении государственной измены ... подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - отметили в "Генпрокуратуре" ЛНР ".

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