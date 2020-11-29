Жители одного из районов столицы остались без воды

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В воскресенье, 29 ноября, за аварийной ситуации отсутствует водоснабжение по нескольким адресам Шевченковского района Киева.

Аварию планируют ликвидировать до утра 30 ноября. Об этом сообщает пресс служба КГГА.

"29 ноября в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети диаметром 400 на ул. Большой Житомирской, 24 с 16:00 отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ориентировочно работы продлятся до утра 30 ноября.

Городские власти Киева обещают достроить объекты, брошенные застройщиками. КГГА и МВД разрабатывают упрощенную систему ввода в эксплуатацию таких домов.