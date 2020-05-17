Житель Кропивницкого рассказал, как лечился от Covid-19 за собственные деньги

Мужчину лечили от Covid-19 за его деньги. Фото: REUTERS

В Кропивницкому больной коронавирусом потратил на свое лечение 26 000 580 гривен. Покупал лекарства за свой счет, потому что в Центральной городской больницы, где находился, ему сказали, что не имеют государственного обеспечения.

"Давали антибиотики. Начал задыхаться, не хватало кислорода. Перевели в реанимацию. Заведующий отделением сказал, что если есть деньги, будут лечить, а если нет - говорит - извини, нас не обеспечивают на сегодняшний день. Тратить собственные деньги начал с первого дня в реанимации. Мне предоставили список и друзья покупали все за мой счет", рассказал Анатолий Компаниец "Общественное Кропивницкий".

Мужчина заболел в конце марта. Компаниец подсчитал, что на лечение потратил 26 000 580 гривен 70 копеек. Все чеки сохранил.

В то же время руководитель Центральной городской больницы Александр Артюх рассказал, что медучреждение обеспечено препаратами для лечения больных коронавирусом. Почему пациент покупал лекарства за собственные деньги, не знает: "Лекарственные средства обеспечены в полном объеме. Все бесплатно для пациента, который находится в нашем стационаре".

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Почему больной коронавирусом Компаниец тратил свои деньги не знает и начальница городского управления здравоохранения Оксaнa Мaкaрук. По ее словам, ранее пaциенты с коронaвирусом не жаловались на использование собственных денег.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что за государственный счет будут лечить пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.