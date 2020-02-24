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понедельник, 24 февраля 2020 06:02

Зима возвращается. Сегодня в Украине ожидаем снег

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Зима возвращается. Сегодня в Украине ожидаем снег
Днем дождь и мокрый снег. Фото: Факты

24 февраля в Киеве облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью около +1 ... +3 градусов, днем ​​+3 ... +5 градусов.

На западе Украины облачно, ночью и днем ​​мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0 ... + 5 градусов, днем ​​+2 ... + 7 градусов, на Закарпатье ночью 0 ... +5 градусов, днем ​​+4 ... +9 градусов, сообщил Укргидрометцентр.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью -1 ...-6 градусов, днем ​​-1 ...- 6 градусов.

На севере страны облачно, ночью и днем ​​в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м / с.Температура воздуха ночью -1 .. . +5 градусов, днем ​​-1 ... +7 градусов, в Сумской области ночью и днем ​​+2 ...-3 градуса.

В центре страны облачно, дождь и мокрый снег, днем ​​в Днепропетровской области местами дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с.Температура воздуха ночью -1 ... +5 градусов, днем ​​-1 ... +5 градусов.

В восточных областях облачно, ночью и днем ​​дождь и мокрый снег, ветер западный, 17-22 м/с, днем ​​(кроме Луганской области) местами порывы 25-30 м/с, температура воздуха ночью -1 ... +5 градусов, днем +1 ... +5 градусов.

В южных областях облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем ​​дождь, в Херсонской и Запорожской областях местами значительные осадки, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с, температура ночью 0 ... +5 градусов, днем ​​+4 ... +11 градусов.

В временно оккупированном Крыму облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем ​​дождь, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с, температура воздуха ночью 0 ... +5 градусов, днем ​​+5 ... +10 градусов.

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Напомним, вчера Карпаты занесло почти метровым слоем снега.

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