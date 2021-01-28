Зима разгулялась. По каким областях стихия ударит больше всего

В Украины 28 января ожидаются метели, налипание мокрого снега и гололедица. Фото: pixabay.com

Украину 28 января ожидает новый удар стихии - метели, налипание мокрого снега и гололедица. Синоптики обещают облачность.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На востоке и юго-востоке столбики термометров покажут 2-8 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Сильные снегопады накроют большую часть территории страны. По прогнозам, хуже всего будет в Одесской и Николаевской областях. Там ожидают до 40 см снега. В этих областях чрезвычайники объявили красный - самый высокий уровень опасности. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской ожидают мокрый снег с налипание.

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В Киеве 28 января облачно. Синоптики обещают снегопад. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра днем ​​составит 3,5 м/с. Температура до +1 градуса тепла.

Из-за непогоды временно ограничили въезд фур в столицу. Городская власть предупредила, что будут эвакуировать автомобили, которые будут мешать расчищать дороги.

В Минобразования посоветовали организовать школьникам и студентам дистанционное обучение. Речь идет об учебных заведениях Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

В феврале средняя температура воздуха по Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3-х тепла. Это на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.