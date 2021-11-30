Зима придет по расписанию: какой погодой удивит декабрь

Настоящие морозы придут в середине зимы. Фото: pixabay.com

Среднемесячная температура декабря будет колебаться от -4°С до +3°С, что в пределах нормы.

Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, рассказала Gazeta.ua синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха:

"Абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 24 градуса мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха до 10 градусов тепла. На большей части территории Украины образуется снежный покров. В декабре будут сильные ветры, метели, снег. Во время оттепелей - туманы и гололедица" .

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19 декабря станет самым холодным днем, говорит народный синоптик Владимир Деркач:

"Начало месяца придет с холодными ночами, а днем ​​отметки термометров будут показывать плюс. В 20 числах будет нетипичное дневное тепло для зимы. Но ночью - небольшой минус".

Холода и морозы наступят в середине зимы, говорит директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида:

"После умеренно теплого декабря придут морозы до 30 градусов. Такую температуру ожидаем в январе и феврале. Но по сравнению с зимами 40 лет тому назад, эти морозы будут кратковременными".

Зима в Украине начнется снегом. 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных опять ожидается похолодание. На дорогах уже появляется гололед.