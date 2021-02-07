Зима не отступает: назвали области, где больше всего морозить

На выходных Украину накроют снегопады и морозы.. Фото: rbc.ua

7 февраля в Украине будет по-настоящему зимняя погода. Морозы и осадки усилятся.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В двух областях - Черниговской и Сумской - ночная температура ожидается ниже -20 градусов. При этом сильный снег прогнозируется в ряде регионов Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская области.

В воскресенье в западной части выпадет снег, на Закарпатье - снег с дождем.

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"Укргидрометцентр" объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля. По прогнозам, сегодня стоит ожидать гололеда на дорогах. Во многих западных и северных регионах устроит до 40 см снега. - В такую ​​погоду стоит ехать только в случае крайней необходимости. Водителям-новичкам нужно помнить об основных приемах зимнего вождения, чтобы не попасть впросак, - говорит Gazeta.ua инструктор автошколы и специалист контраварийного вождения Виктор Самойленко. Он дал три советов водителям новичкам во время поездок в суровых условиях.