Зґвалтування в Кагарлику: дело передали в суд

У разі доведення провини зазначеним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Фото: glavcom.ua

Держбюро расследований передало в суд дело о полицейское отделение в Кагарлыке.

Так, обвинительные акты вручены пяти его сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 2 декабря.

"Бывшему начальнику отделения полиции, его заместителю-начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативным работникам вручены обвинительные акты за совершение: пыток (ст. 127 УК Украины); насильственного исчезновения (ст. 146-1 УК Украины); изнасилование (ст. 152 УК Украина)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могут отпустить и других: адвокат изнасилованной в Кагарлыке об освобождении подозреваемого

"Указанные работники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности задокументировано, что в января 2020 года трое полицейских, с целью получения признания показаний за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в мае этого года зафиксировано другое избиение задержанного с целью получения признания.

Кроме того, в этом же месяце один полицейский применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Отмечается, что руководитель отделения знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

В ночь против 25 мая сотрудники Кагарлицкого ОП пытали и изнасиловали 28-летнюю Неля Погребицкого. 25 мая следователи Государственного бюро расследований задержали 2 полицейских - оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулима и Николая Кузива. Их обоих арестовали без права на залог, но они свою вину не признают. В начале июля Голосеевский районный суд Киева арестовал еще 2 правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и издевательствах в полиции Кагарлык. А в конце октября в деле появился еще один подозреваемый. Это - бывший начальник полиции. Он знал о незаконном задержании его подчиненными, не прекратил и не сообщил о преступлении.