Жесткий карантин: как в магазинах закрывают от покупателей товары

Фото: "Еспресо"

Показали, как в супермаркетах закрывают от покупателей бытовые товары

"Вот так выглядят отдельные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина", - написал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Он напомнил, что 5 января разрешили торговлю бытовой химией и непродовольственными товарами.

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"Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты. Вся украинская власть из-за таких действий КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить", - добавил он.

В Украине с 8 января начался жесткий карантин, который будет действовать до 24 января включительно. Карантинные ограничения будут касаться ряда сфер, как сообщает Кабинет министров. В период локдауна заведения общественного питания смогут работать на вынос и доставлять заказы. Запрещается принимать посетителей в кафе, барах и ресторанах.