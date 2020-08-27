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четверг, 27 августа 2020 22:39

Жертв коронавируса будут хоронить по новым правилам

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Жертв коронавируса будут хоронить по новым правилам
Умерших от коронавируса хоронить в мешке только при определенных обстоятельствах. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения обновило для Украинской рекомендации по погребению умерших в результате заболевания коронавирус.

Так, человека, который болел или имела подозрение на коронавирус, и умерла, должны были прятать в герметичном мешке, теперь его должны использовать только при определенных обстоятельствах. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.

Ляшко отметил, что прятать в мешке рекомендуют в случае, если из тела умершего выделяется немалое количество жидкости. Это объясняется наличием риска попадания капель биологического материала зараженного на слизистые оболочки здорового человека.

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"Мы обновили рекомендации по захоронений 4 августа, пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель", - отметил главный санврач.

В Минздраве рекомендуют избегать скопления людей во время прощания с умершим, соблюдать масочный режим, дистанцию ​​и пользоваться антисептиками и перчатками.

Появился обновленный список регионов красной зоны карантина. Туда попали населенные пункты в пяти областях, в том числе два областных центра - Ивано-Франковск и Черновцы.

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