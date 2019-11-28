Зеркаль написала заявление на увольнение с МИД

Автор: facebook.com/lana.zerkal Елена Зеркаль ушла с должности заместителя министра иностранных дел

Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, где разместила фото самого заявления.

На прошлой неделе Елена Зеркаль заявила, что не чувствует возможности полноценно противостоять России в системе, которую проводит президент Владимир Зеленский. Заявление об увольнении стала результатом решения чиновницы.

"Каждый из нас пишет" книгу своей жизни ". Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет ... Я иду с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком ", - написала Зеркаль.

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Сообщение собрало почти две тысячи реакций и более сотни комментариев. Практически во всех - слова благодарности и поддержки. "Уверен, у вас большое будущее в украинском политике и профессиональной дипломатии. Спасибо!", "Вы образец для евроинтеграторов", "Спасибо за Вашу принципиальность, смелость и патриотизм".

"Как государственный служащий скучаю, но по-человечески Вас понимаю и искренне желаю всяческих успехов и по-дружески завидую Вашим будущим коллегам.

Удачи!"- прокомментировал сообщение Зеркаль руководитель секретариата Высшего совета правосудия Сергей Пушкарь.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского.