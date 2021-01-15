Женщина сбила троих детей - подробности ДТП

Инцидент произошел вечером 14 января. Фото: pinterest.com

14 января в селе Конев, что на Львовщине, женщина сбила пешеходов.

В результате аварии пострадали трое детей, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"14 января около 21:00 в селе Конев (Добромильская ТГ, Самборский район), жительница села Конев, управляя автомобилем Skoda Fabia совершила наезд на пешеходов, которые двигались по обочине неосвещенной дороги", - пишут в пресс-службе.

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Трое детей 2006 и 2007 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, а обстоятельства ДТП выясняются.

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом детей. В декабре процент заражений вырос до 5,9%.