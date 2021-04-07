Женщина с низкой сатурацией умерла при выписке из больницы

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 693
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 378
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 459
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 711
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 999
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1791
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
15
6
4
4
9
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
&quot;Он пополнил ряды ангельского войска&quot; - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 252
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 234
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 342
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
среда, 07 апреля 2021 23:11

Женщина с низкой сатурацией умерла при выписке из больницы

  Комментировать
Женщина с низкой сатурацией умерла при выписке из больницы
7 апреля на Одесщине зарегистрировано 116 тыс. 407 случаев Covid-19. Фото: Reuters

В Одессе 82-летняя женщина с низкой сатурацией умерла в день выписки из больницы.

"Сейчас пошли выписки из сатурацией 82-86 и даже ниже 80. Врачи вынуждены освобождать места для новых пациентов. Мест для госпитализации не хватает ... Сегодня у нас две такие выписки. Одна из них закончилась трагедией. Бабушку выписали из стационара. Ее сатурация тут же упала до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором, бабушка умерла", - рассказала руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, который оказывает помощь больным Covid-19.

Волонтеры еще в октябре прошлого года привыкли к тому, что из опорных больниц выписывают людей с сатурацией 85-88 без кислорода. Данная категория пациентов, по словам Ножевниковой, стала осенью основными подопечными фонда - им выдают кислородные концентраторы в бесплатную аренду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть роженицы с коронавирусом: что говорят медики и муж покойной

Она акцентирует внимание на том, что подобные пациенты нуждаются в кислородной терапии на дому, они не смогут приходить в поликлиники, куда на днях поступили около ста концентраторов, купленных городом.

"Физически не смогут. Пока такой пациент идет в поликлинику, сатурация может упасть ниже 70. Человек может умереть", - рассказала глава фонда.

7 апреля на Одесчине зарегистрировано 116 тыс. 407 случаев Covid-19. Из них 54 тыс. 427 человек - жители Одессы.

За последние сутки Covid-19 заболели 568 одесситов, в целом по региону зарегистрировано 1 тыс. 236 новых случаев инфицирования.

В понедельник во время заседания оперативного штаба директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко заявила, что за бюджетные деньги закуплено 130 кислородных концентраторов, из которых 100 передано в первичные медицинские центры города (поликлиники).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина с низкой сатурацией умерла при выписке из больницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 24399
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 10926
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8343
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 7182
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 5688
Общество
Россия не понимает дипломатический язык. Надо показать ей силу - эксперт
Россия не понимает дипломатический язык. Надо показать ей силу - эксперт
 Просмотров: 567
В Украине еще 2 регионы попали в красную зону
В Украине еще 2 регионы попали в красную зону Просмотров: 450
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 5508
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
 Просмотров: 234
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
6
 1 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 55866
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть