Женщина с низкой сатурацией умерла при выписке из больницы

7 апреля на Одесщине зарегистрировано 116 тыс. 407 случаев Covid-19. Фото: Reuters

В Одессе 82-летняя женщина с низкой сатурацией умерла в день выписки из больницы.

"Сейчас пошли выписки из сатурацией 82-86 и даже ниже 80. Врачи вынуждены освобождать места для новых пациентов. Мест для госпитализации не хватает ... Сегодня у нас две такие выписки. Одна из них закончилась трагедией. Бабушку выписали из стационара. Ее сатурация тут же упала до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором, бабушка умерла", - рассказала руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, который оказывает помощь больным Covid-19.

Волонтеры еще в октябре прошлого года привыкли к тому, что из опорных больниц выписывают людей с сатурацией 85-88 без кислорода. Данная категория пациентов, по словам Ножевниковой, стала осенью основными подопечными фонда - им выдают кислородные концентраторы в бесплатную аренду.

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Она акцентирует внимание на том, что подобные пациенты нуждаются в кислородной терапии на дому, они не смогут приходить в поликлиники, куда на днях поступили около ста концентраторов, купленных городом.

"Физически не смогут. Пока такой пациент идет в поликлинику, сатурация может упасть ниже 70. Человек может умереть", - рассказала глава фонда.

7 апреля на Одесчине зарегистрировано 116 тыс. 407 случаев Covid-19. Из них 54 тыс. 427 человек - жители Одессы. За последние сутки Covid-19 заболели 568 одесситов, в целом по региону зарегистрировано 1 тыс. 236 новых случаев инфицирования. В понедельник во время заседания оперативного штаба директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко заявила, что за бюджетные деньги закуплено 130 кислородных концентраторов, из которых 100 передано в первичные медицинские центры города (поликлиники).