Женщина родила мертвого ребенка на работе - шокирующие подробности

В селе Максимовка Кременчугского района женщина родила мертвого ребенка.
Роды проходили прямо на ферме, где работала роженица, пишет "Кременчуг оперативный".
Как сообщили правоохранители, женщина находится в больнице, а обстоятельства дела устанавливают.
По словам директора Кременчугского перинатального центра Радомира Сербина, 2 февраля утром женщину после родов доставили в роддом машиной скорой помощи. Роженица вызвала ее сама.
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Он также отметил, что она не состояла на учете у гинеколога и не проходила обследование.
Состояние женщины удовлетворительное, а тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
В Ровно женщина умерла от кровотечения во время родов дома. Вместо врачей ей помогала "духовная акушерка".
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