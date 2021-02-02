Женщина родила мертвого ребенка на работе - шокирующие подробности

Мертвого ребенка роженица родила на ферме. О ее беременности медики не знали, потому что не стояла на учете у гинеколога. Фото: pixabay.com

В селе Максимовка Кременчугского района женщина родила мертвого ребенка.

Роды проходили прямо на ферме, где работала роженица, пишет "Кременчуг оперативный".

Как сообщили правоохранители, женщина находится в больнице, а обстоятельства дела устанавливают.

По словам директора Кременчугского перинатального центра Радомира Сербина, 2 февраля утром женщину после родов доставили в роддом машиной скорой помощи. Роженица вызвала ее сама.

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Он также отметил, что она не состояла на учете у гинеколога и не проходила обследование.

Состояние женщины удовлетворительное, а тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Ровно женщина умерла от кровотечения во время родов дома. Вместо врачей ей помогала "духовная акушерка".