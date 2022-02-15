Женщина 60 лет соблюдала пост и встретила Мессию

Православная церковь 16 февраля чтит память двух святых - Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Симеон был одним из первых переводчиков Священного Писания на греческий язык. Во время работы над книгой пророка Исаии прочитал: "Вот Дева во чреве зачнет и родит Сына". Решил, что вместо "Дева" должно быть написано "молодая женщина".

Автор: pinterest.com Симеон Богоприимец держит на руках новорожденного Иисуса

Захотел исправить текст, однако Симеону явился ангел и сказал, что пророчество святого Исаии о рождении Спасителя от Девы истинно.

Чтобы святой убедился в словах ангела, ему позволили стать свидетелем совершения пророчества. Увидел Иисуса он на 40-й день после его рождения вместе с 84-летней вдовой Анной.

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Анна была одной из самых благочестивых и праведных женщин Ветхого Завета. 60 лет женщина постилась и молилась Богу. За свою святость получила дар предсказания.

Автор: pinterest.com Анна Пророчица была второй, кто встретил Спасителя

В своих пророчествах видела, что приход Мессии неизбежен. Анна второй после Симеона увидела Иисуса. Встретила его в храме во время Сретения Господня.

Сегодня люди в молитвах святых просят подарить благополучие, счастливую судьбу и здоровье новорожденным.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Анна, Роман, Семен, Тимофей и Дмитрий. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.