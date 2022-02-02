Желтая зона карантина снова сократилась

Желтая зона карантина в Украине 2 февраля сократилась вдвое. Сейчас здесь находятся две области - Кировоградская и Полтавская.

Большинство областей Украины находятся в оранжевой зоне, сообщает Минздрав.

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На сегодня в красной зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. Под угрозой оказаться там еще девять оранжевых регионов – Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.

Автор: moz.gov.ua В желтой зоне карантина осталось две области

В желтой зоне остались только Полтавская и Кировоградская области. 1 февраля в этой зоне было четыре региона.

За прошедшие сутки, 1 февраля, в Украине обнаружили 35 014 новых случаев Covid-19. Это на 4246 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Из них положительный тест на коронавирус получили 4190 детей и 940 медработников. В больницы попали 4314 пациентов, умерли 204. Выздоровели – 9894.