Железнодорожное сообщение между Запорожьем и Днепром восстановили

Движение восстановили после аварии поезда. Фото: its_zp

Восстановили железнодорожное движение между Запорожьем и Днепром.

Ранее 29 марта поезд "Интерсити" сошел с рельсов у города Славгород на Днепропетровщине, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днепру планируется в 19:30, пассажиры бесплатно размещены в залах ожидания", - сообщили в компании.

Рейсы №070 Мариуполь - Львов, №738 Запорожье - Киев, №012 Новоалексеевка - Киев, №010 Мариуполь - Киев, №116 Бердянск - Киев, №088 Новоалексеевка - Ковель опаздывают на 1-2 часа.

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Они будут следовать по стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. По словам компании пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах.

6 вагонов поезда Киев-Запорожье могли сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинист мог немедленно остановить поезд, когда увидел, что с рельсами что-то не так.