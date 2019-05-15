Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог

Создание национальных парков положительно влияет не только экологии, но и здоровье людей. Фото: из личного архива Александра Спрягайло

В Украине создали три новые национальные природные парки - Бойкивщина, Каменская Сечь и Нобельский. Первый в Карпатах, второй - в степях правобережья Днепра, третий - на Западном Полесье. Еще семерым национальным паркам увеличили территорию.

Об украинском и зарубежном опыте сохранения природы рассказал в интервью Gazeta.ua эколог Александр Спрягайло.

- Национальные парки положительно влияют на природу, так как большая территория под защитой. Такая форма охраны удобна для всех: экологов, ученых, лесоводов и местных жителей. Так парки разбивают на зоны. Есть охраняемая, как заповедник. Хозяйственная, где можно выпасать скот. И две зоны рекреации, где проводят экскурсии. При таких условиях можно легко следить за степенью вмешательства человека в природные процессы. По этому же принципу, охраняют парки во многих странах мира. Чтобы можно найти оптимальную золотую середину для сохранения экосистемы.

Как развить туризм на этех территориях?

- Администрация вновь парка заинтересована в развитии туризма. Это входит в их задачи. Они и должны привлекать туристов, это приносит хороший заработок. Делают различные мероприятия, фестивали. Как показывает практика, создание национальных парков, очень активизирует туризм. Для этого нужно немного времени. Людям надо разъяснять интерес территории, ее историю. Где-то за 1-3 года механизм начинает работать, без исключения. Не могу назвать территории, где бы парки повлияли на нее отрицательно.

Какая сейчас ситуация в стране с национальными парками?

- Сейчас в Украине их создано около полусотни. У них разная площадь и биотоп. Государство финансирует такие объекты, но этих денег очень мало. Для фунционирования парка нужно много денежных ресурсов, а не только на зарплаты рабочим. Это оборудование, транспорт, обустройство информационных центров. Головной болью является отсутствие нормального дорожного покрытия. Чего стоит только дорога в Холодный Яр. Также сильно вредит браконьерство. Последствия сказываются не только на экологии, но и на экономике общества и страны. Часто денежное состояние громад из-за парков увеличивается, именно за счет туристов. Например, в некоторых странах мира, доход от таких мест составляет половину бюджета страны. Последние годы наблюдаем положительные изменения, но в настоящее время, этого мало.

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Как такие территории оберегают в европейских странах?

- В европейских странах природу охраняют по тем же критериям. Если есть зоны важные для восстановления вида - людей туда не пускают. Для людей создают маршруты. Часто они бывают разного уровня сложности и довольно дикие. Туристы платят большие деньги за то, чтобы побыть в первобытной природе. Такое есть в украинских Карпатах. Они почти полностью сохранили то состояние, которое было там сотню лет назад. Это положительный момент для Украины.

В чем мы еще не дотягиваем?

- Зеленый туризм очень перспективное направление. Так как позволяет одночасто поднимать экономику и заниматься сохранением природы. За рубежом большое внимание уделяют инфраструктуре. Развивают дороги, организуют комфортный подъезд. Траспорт ходит вовремя и удобно. Создают справочные центры с исчерпывающей и доступной информацией. Ты можешь взять проводника и пойти с ним, а можешь взять аудиозапись и наушники и гулять в одиночестве. Сведения о парке подают в интересной форме - какие уникальные животные животные здесь живут, чем местность особенная. Вот вопрос комфорта и удобства для нас пока сложно.

Что надо делать по-другому, чтобы и туризм развивать, и сохранить природу?

- Проблемы финансирования стоят на первом месте. Украинское законодательство хорошо сформировано для охраны природных территорий. Проблема в том, что его надо соблюдать. Первое, надо понять, что от состояния окружающей среды зависит здоровье каждого человека. Многим кажется, что это не его проблема. Пусть этим занимаются экологи, активисты. Если так думать каждый из Украинской - последствия все почувствуют очень быстро. Все должны думать заранее, какую землю оставляют своим детям и внукам. Комфорт определяется не только новым ремонтом в спальне, но и чистотой воздуха, которым дышите.

Какие эко-тенденции приобретают популярность в мире?

- В Америке и Европе приобретает популярность эко-тренд по восстановлению рек. Их возвращают к тому состоянию, какими они были до человеческих манипуляций. Убирают плотины, очищают от ила, запускают мальков рыб, которые раньше там водились. В ближайшем будущем это коснется и нашего Днепра - это неизбежно. Уже сейчас идут дискуссии, надо его сезонно спускать.