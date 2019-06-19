Зеленского зовут на ЛГБТ-марш

ЛГБТ-активисты поддерживают позицию Зеленского о человеке как высшей ценности. Фото из открытых источников.

В марше равенства призвали принять участие президента Владимира Зеленского. Видеообращение к нему опубликовали в Facebook организаторы КиевПрайд-2019.

Активисты заявили, что поддерживают позицию главы государства о человеке как наибольшей ценности для государства.

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"23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на марш равенства с верой в европейское будущее. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека?"- спрашивают на видео.

Петиция о запрете проведения в Киеве форума "Киев Прайд 2016" и "Марша равенства" набрала необходимые 10 тыс. подписей. Теперь ее должны рассмотреть власти Киева.