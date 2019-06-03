Зеленский взял под личный контроль дело о стрельбе по мальчику

Если ребенку понадобится помощь иностранных врачей, Зеленский готов их найти. ФОТО: dw.com

Президент Украины Владимир Зеленский взял под свой личный контроль дело 5-летнего мальчика, который получил от полицейских пулю в голову.

"Сейчас решается, нужна ли помощь иностранных врачей. Если потребуется, у Президента есть такие специалисты", — заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

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31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. В результате ребенок получил пулевое ранение головы. Состояние мальчика очень тяжелое. Пулю извлечь врачам так и не удалось.