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понедельник, 03 июня 2019 18:24

Зеленский взял под личный контроль дело о стрельбе по мальчику

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Зеленский взял под личный контроль дело о стрельбе по мальчику
Если ребенку понадобится помощь иностранных врачей, Зеленский готов их найти. ФОТО: dw.com

Президент Украины Владимир Зеленский взял под свой личный контроль дело 5-летнего мальчика, который получил от полицейских пулю в голову.

"Сейчас решается, нужна ли помощь иностранных врачей. Если потребуется, у Президента есть такие специалисты", — заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

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31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. В результате ребенок получил пулевое ранение головы. Состояние мальчика очень тяжелое. Пулю извлечь врачам так и не удалось.

facebook.com
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Дата
03
июня

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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