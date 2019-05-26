Зеленский высказался об украинском кино

Зеленский: "Поддержка украинского кинопроизводства - одно из приоритетных задач".Фото: Информатор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинское кино "одной из приоритетных задач".

"Поддержка украинского кiновиробництва - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград", - написал глава государства в Facebook.

"А главное - ждем зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - добавил Зеленский.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что выступает против финансирования украинского кинопродукта из бюджета.

Также он заявлял, что хочет узнать мнение граждан по языковому вопросу и выступает за сохранение вещания на русском языке на телевидении.