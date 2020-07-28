Зеленский ввел безвизовый режим для китайцев

Зеленский открыл безвиз для китайцев. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизе для туристов из Китая.

Целью этого является развитие дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизация двустороннего сотрудничества в сфере туризма, сообщили на сайте президента.

Согласно документу, с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью.

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Также есть условие, чтоби срок их пребывания в Украине не превышал 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украина устанавливает безвизовый режим для граждан 6 стран. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский. Безвиз открыли для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия.