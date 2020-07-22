Зеленский разрешил безвизовый въезд гражданам 6 стран

Президент постановил правительству принять меры по выполнению указа. Фото: president.gov.ua

Украина устанавливает безвизовый режим для граждан 6 стран. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте.

Указ издан 21 июля.

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Три года назад, 11 июня 2017 года, вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, кроме Великобритании и Ирландии.