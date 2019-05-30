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четверг, 30 мая 2019 18:42

Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев

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Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев
Президент Владимир Зеленский провел встречу с родственниками пленных Россией украинцев. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 мая, встретился с родственниками пленных украинцев, которых удерживают на временно оккупированном Донбассе, в Крыму и России.

Во время встречи Зеленский подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский заявил, что цель этой встречи - выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение пленных.

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"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул президент.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков и вернуть 3 корабля. Через месяц РФ будет отчитываться трибуналу о выполнении.

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30
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