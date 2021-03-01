Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире

Президент Владимир Зеленский планирует публично получить прививку индийским препаратом от коронавируса.
Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я и президент Зеленский публично вакцинируемся препаратом CoviShield. Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины", – сказал он.
Сроки вакцинации Зеленского не уточняются.
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Степанов сделал прививку сегодня. Он стал 1-м украинским чиновником, который вакцинировался от Covid-19 и сделал это публично.
Зеленский ранее заявлял, что готов сделать прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий на 2-м этапе вакцинации.
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