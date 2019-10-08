Зеленский в США встречался с криминальным авторитетом

Американского бизнесмена украинского происхождения Сэма Кислина связывают с преступными группировками. Фото: The Insider

Президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

Фирма Кислина причастна к отмыванию денег соратниками президента-беглеца Виктора Януковича, пишет The Insider.

Встреча состоялась в ресторане "Русская чайная". Зеленского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

В интервью НТВ 1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы оффшорной компании.

В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.

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Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties L. P. По версии украинского официального следствия, последняя была связана с компаниями, которые принадлежали к "денежной прачечной" олигарха-беглеца Сергея Курченко и вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова.

В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислина оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда.

Бизнесмен не мог вернуть деньги, пока Петр Порошенко был президентом. Однако активизировался при президенте Зеленском, наладив с ним связи через диаспору.

В августе 2019 года американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин прибыл в Украину в связи с расследованием против экс-президента Украины Петра Порошенко. Сэм Кислин - американский бизнесмен украинского происхождения, владелец корпорации Trans Commodities Inc. Кислина ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) с Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ).