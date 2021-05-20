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четверг, 20 мая 2021 17:29

Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки

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20 мая отмечают международный День вышиванки. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в украинской национальной одежде и попал в скандал.

На фото в Instagram он предстал с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Пользователи сети заметили, что президент одет не в украинскую вышиванку, а в российскую косоворотку.

"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки", - подписал публикацию Зеленский.

Автор: @zelenskiy_official
  Владимир Зеленский в День вышиванки надел русскую косоворотку.
Владимир Зеленский в День вышиванки надел русскую косоворотку.

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Сеть взорвалась шквалом негатива из-за костюма и фотографии главы государства.

"А чего наша гордость в российской косоворотке?".

"Какой стыд. Разрез сбоку - в российском национальном костюме, а они этот разрез взяли у тюрков. Мне стыдно за вас".

"Сними, не позорься, клоун".

"Странная вышивка. Похожа на косоворотку".

"Вы в своем уме? Надеть на День вышиванки косоворотку. Боже, какой стыд".

"Стоит в москальской рубахе и радуется".

Автор: @zelenskiy_official
  Владимир Зеленский в День вышиванки надел русскую косоворотку.
Владимир Зеленский в День вышиванки надел русскую косоворотку.

20 мая отмечают День вышиванки. Начали праздник 2006-го. Желающие отметить его одеваются в вышитые рубашки.

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Дата
20
мая

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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