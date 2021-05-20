Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки

20 мая отмечают международный День вышиванки. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в украинской национальной одежде и попал в скандал.
На фото в Instagram он предстал с первой леди Украины Еленой Зеленской.
Пользователи сети заметили, что президент одет не в украинскую вышиванку, а в российскую косоворотку.
"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки", - подписал публикацию Зеленский.
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Сеть взорвалась шквалом негатива из-за костюма и фотографии главы государства.
"А чего наша гордость в российской косоворотке?".
"Какой стыд. Разрез сбоку - в российском национальном костюме, а они этот разрез взяли у тюрков. Мне стыдно за вас".
"Сними, не позорься, клоун".
"Странная вышивка. Похожа на косоворотку".
"Вы в своем уме? Надеть на День вышиванки косоворотку. Боже, какой стыд".
"Стоит в москальской рубахе и радуется".
20 мая отмечают День вышиванки. Начали праздник 2006-го. Желающие отметить его одеваются в вышитые рубашки.
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