Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

Генерал-майора Сергея Кривоноса президент Владимир Зеленский освободил от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны, сообщает Офис президента.
"Освободить Сергея Кривоноса с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны Украины", - говорится в документе.
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Ранее Кривонос раскритиковал заявление Зеленского о том, что в случае нападения РФ на Украину мобилизуют и женщин, и мужчин.
Советник украинской делегации в ТКГ по Донбасса Алексей Арестович завел группу снайперов с Десны на минное поле, в результате чего двое погибли, а еще трое тяжело ранили. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос.
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