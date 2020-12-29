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вторник, 29 декабря 2020 20:29

Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

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Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
Кривоноса уволили из СНБО. Фото: "Українська правда"

Генерал-майора Сергея Кривоноса президент Владимир Зеленский освободил от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны, сообщает Офис президента.

"Освободить Сергея Кривоноса с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны Украины", - говорится в документе.

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Ранее Кривонос раскритиковал заявление Зеленского о том, что в случае нападения РФ на Украину мобилизуют и женщин, и мужчин.

Советник украинской делегации в ТКГ по Донбасса Алексей Арестович завел группу снайперов с Десны на минное поле, в результате чего двое погибли, а еще трое тяжело ранили. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос.

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Дата
29
декабря

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