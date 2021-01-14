Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт

Александр Мартыненко: Сейчас у Зеленского нет конкурентов. Фото: gazeta.ua

Зеленский шел на должность с иллюзиями, что можно подойти со здравым смыслом в государственные процессов, привести некоррумпированную команду, не воровать самому - и все получится. Они рассеялись.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"На него свалилось много проблем, причем к их решению никто не подготовит, ни один предшественник, до этого нужно дорасти самому. Сегодня он ищет людей, которые отвечали бы его представлению о прекрасном. Создается впечатление, что он утонул в этом процессе", - считает эксперт.

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По его словам, вряд Зеленский сам знает, пойдет ли на второй срок.

"Некоторые из его окружения, конечно, хотят остаться у власти, поскольку они только входят во вкус. И никто не может сказать, что будет в 2024-м году. Сейчас у Зеленского нет конкурентов. Его команда интуитивно или целенаправленно отделила президента от другой власти в сознании общества. Этим и объясняется его высокий рейтинг. Мол, есть хороший парень Владимир Александрович, не крадет, а есть другая группа людей, которых он привел к власти, но которая не имеет к нему отношения. Кстати, президент, которому не ворует - явление, с которым мы встречались нечасто", - добавляет эксперт.

Интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Для олигархов Зеленский - хорошая кандидатура. Неопытный, не имеет силовых, финансовых ресурсов. Можно собраться, распределить все и работать в олигархическому консенсусе, говорил Александр Мартыненко перед вторым туром президентских выборов в интервью журналу "Країна".