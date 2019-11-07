Зеленский убеждает мир, что Украина не способна больше сопротивляться Путину

Роман Кулик: Главная проблема миротворческой политики Зеленского в том, что она демотивирует пассионарную часть общества. Фото: Тарас Подолян

На миротворческую политику президента Владимира Зеленского стоит смотреть с двух точек зрения. Первая - сигналы, которые посылают украинскому обществу и западным партнерам. Вторая - реальные действия.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Украины Роман Кулык.

"Внешняя политика в очень плохом состоянии. Пять прошлых лет доказывали европейцам и американцам, что мы жестко воюем с РФ, которая напала на нас. Все базировалось вокруг того, что ведем неравную войну. Мол, нам надо помогать санкциями и военно-техническим сотрудничеством. Зеленский проводит риторику, что надо встретиться в нормандской формате, переговорить, услышать друг друга, ведь мы хотим мира. Говорит всем, что Украина не способна больше сопротивляться Путину", - говорит офицер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращать территории будем ценой смертей украинских солдат - офицер о разведении войск

По его словам, месседжи, которые посылают народу Украины, еще хуже.

"С 2016-го в обществе начала проявляться усталость от войны. Люди не хотят видеть новостей о боевых действиях, слышать о потерях. Желают закончить ее. Чаще всего это те, кто никогда не воевал. Зеленский использовал эти общественные настроения во время предвыборной кампании. Мол, плохой Порошенко зарабатывал на войне, а он сможет найти подход к Путину. Это ошибочный тезис. Но его до сих пор продвигает властная команда. Деморализует ту часть общества, которая до сих пор хочет опираться российской агрессии. Ветеранам, военным, волонтерам это точно не добавляет мотивации. Люди теряют веру.

Пафосная риторика Порошенко тоже была не лучшим вариантом. Но он, по крайней мере, говорил о мире исключительно на украинских победных условиях. Главная проблема миротворческой политики Зеленского в том, что она демотивирует пассионарную часть общества", - добавляет Роман Кулык.

Полное интервью с Романом Куликом читайте в журнале "Країна" от 14 ноября.