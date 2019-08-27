Зеленский трогательно похвастался женой

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно похвастался своей женой Еленой.

Он опубликовал фото, где идет вместе с Еленой и охранниками. Женщина шагает впереди в длинном красном платье с разрезом на ноге. Образ дополнила распущенными волосами и минимальным макияжем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каравай і маца: сеть обговаривает первых леди Украины и Израиля

"Моя первая леди в красном", - написал президент на английском в Facebook.

Автор: facebook.com/zelenskiy95 Президент Украины Владимир Зеленский прогуливается вместе с женой Еленой

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с послом Франции Изабель Дюмон. Встреча состоялась в Художественном арсенале по поводу национального праздника Франции. Снимки с мероприятия Зеленская опубликовала в Instagram.