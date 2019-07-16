"Эстетичный шок" - Елена Зеленская удивила стильным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с послом Франции Изабель Дюмон.
Встреча состоялась в Художественном арсенале по поводу Национального праздника Франции.
Снимки с мероприятия Зеленская опубликовала в Instagram.
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Первая леди выбрала для встречи белый костюм с мужского плеча. Дополнила образ собранными на затылке волосами, крошечными серьгами-жемчужинами и минимальным макияжем.
"Дорогая Изабель Дюмон, спасибо за приглашение. Поздравляю с праздником вас и всех наших французских друзей", - подписала пост Зеленская.
Пользователи сети засыпали первую леди комплиментами и словами поддержки.
"Лучшая первая леди", "какой у вас прекрасный образ", "стильная и красивая", "французы в эстетическом шоке", "вы пример всем женщинам".
Недавно Елена Зеленская поразила поклонников стильными образами, в которых появлялась на деловых встречах.
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