Зеленский таки пользовался услугами американских лоббистов

Команда Зеленського заплатила 60 тисяч доларів лобістам США. Фото: Радіо Свобода

Лоббистская компания Signal Group Consulting получила более 60 тысяч долларов от представителей президента Украины Владимира Зеленского за свою работу в Соединенных Штатах.

А также возмещение расходов на сумму 9 371,8 доллара. Такие данные содержит отчет компании, говорится в публикации "Голоса Америки".

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром выборов президента Украины весной 2019 года, на которых Владимир Зеленский победил пятого президента Петра Порошенко.

Согласно документам Signal Group Consulting, контракт был подписан 3 апреля 2019. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - "Слуга народ", при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр "Олимпийский", 2-й этаж.

Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - "Слуги народа".

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В частности речь шла об организации программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиаинтервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственных отношений ".

21 мая 2019 контракт официально был закрыт.

В апреле 2019 команда Зеленского отрицала, что нанимала лоббистов в США. Тогда в окружении Зеленского эти утверждения назвали "волной дезинформации".