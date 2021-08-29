Зеленский, Шмыгаль и Разумков пришли к Стене памяти

29 августа президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль почтил память павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщил глава правительства в Telegram-канале.
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Возложили цветы к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительская, неподалеку Михайловской площади. Приняли участие в церемонии памяти погибших защитников.
"Склоняю голову перед защитниками, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Живы, пока помним. Вечная слава героям", - написал глава кабмина.
Цветы к мемориалу также возложили председатель Офиса президента Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Почтить память героев приходят другие желающие. В 10.00 провели общенациональную минуту молчания, прервали трансляции радио- и телепередач.
В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения ограничено.
В этот день приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.
29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.
Символикой этого дня является цветок подсолнечника, ведь в августе 2014 году на полях именно с этим растением погибло много украинских воинов.
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