Зеленский сделал заявление в отношении осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Нацгвардейца Виталия Маркива осудили в Италии на 24 года тюрьмы. Фото - 5 канал

Заключенный в Италии на 24 года якобы за убийство фотографа нацгвардеец Виталий Маркив должен вернуться в Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Судьбу заключенного Зеленский обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте во время своего визита в Рим, информирует Офис президента.

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"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И мы должны забрать парня", - сказал украинский президент.

12 июля в прошлом году суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.