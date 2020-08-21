"Зеленский саботирует развитие ВСУ и недооценивает агрессора" - дипломат

Владимир Василенко: Достижение мира на условиях агрессора только поощрит Россию к дальнейшим враждебных действий против Украины. Фото: Тарас Подолян

Действия президента Зеленского и его команды представляют угрозу национальной безопасности и самому существованию независимой Украины.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"Власть недооценивает агрессивные намерения России в отношении Украины. Мир любой ценой недопустимо. Мирное урегулирование, что предлагает Россия, противоречит нормам международного права, нашей Конституции и жизненно важным интересам. Достижения мира на условиях агрессора только поощрит Россию к дальнейшим враждебных действий против Украины. Мы не можем остановить конфликт на условиях агрессора", - объясняет эксперт.

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С его слов, власть саботирует повышение боеспособности украинских Вооруженных сил.

"В России это прекрасно понимают. Наращивают военное присутствие на наших границах. Расширение агрессии можно ожидать каждый день. Все усилия нашего государства и общества должны быть направлены на осознание российской угрозы. Президент не хочет называть агрессию агрессией. Мол, не российский оккупант обстреливает украинские позиции, а неизвестная "та сторона". Это создает в ситуацию, когда общество в своем большинстве не чувствует, что против Украины ведется война на уничтожение, оно не мобилизовано должным образом, и отстраненно наблюдает за событиями на фронте, как за представлением", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. На отдельных участках наемники РФ применили стрелковое оружие. В частности, вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.