Мы вернули более 100, около 150 человек - Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих достижениях в качестве Верховного главнокомандующего.

"Сегодня 31 день нет боевых ранений. Есть летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это неплохое достижение. Еще мы вернули более 100, около 150 человек. Благодаря диалога, благодаря встречам, благодаря давлению. Благодаря многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами разных стран. И я думаю, что немного благодаря мне. Я думаю, это мой долг, и, как вы правильно сказали, предвыборные обещания, да. Я думаю, что все возможно, что мы можем делать и восстанавливать ", - сказал президент на брифинге во время рабочей поездки в Кировоградскую область, отвечая на вопрос о своих достижениях в качестве верховного главнокомандующего и в восстановлении мира на востоке Украины.

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Зеленский отметил, что также удалось восстановить "нормандский формат".

"Когда мы возвращаем людей, я думаю, лучше спросите у их родителей, мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых смертей на фронте - тоже, лучше спросите родителей тех людей, которые героически отстаивают наш суверенитет. Но самое главное - отстаивают и они живы. Живые герои - это и есть мой долг, как Президента Украины ", - подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Кривом Роге с заместителем госсекретаря Стивеном БИГАНЬ. На встрече Владимир Зеленский поднял вопрос финансовой и военной поддержки нашего государства Соединенными Штатами Америки.