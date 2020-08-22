Зеленский рассказал, когда ждать вакцину от коронавируса

Зеленский: Украина записана во все очереди на получение вакцины от коронавируса, но пока лекарств еще нет. Фото: reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу "Украина 24". В частности рассказал о влиянии короновируса на украинскую экономику и вакцину.

"Covid показал, что мы можем возродить медицину, показал, что у нас есть очень профессиональные талантливые медики. И там, где мы можем, мы их поддержим, и финансово и технически. Но, в целом надо довести до конца реформу здравоохранения, чтобы в нас были не только профессионалы, но и условия для этих профессионалов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что коронавирус стал вызовом, за который Украина понесла много экономических потерь.

"У нас заполнения в больницах в некоторых областях более 50%. Это очень опасно. Относительно нашей техники - все есть. Но она не выдержит ни второй, ни третьей волны, если та будет очень мощной", - заявил президент.

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Он добавил, что Украина записана во все очереди на получение вакцины от коронавируса, но пока лекарств еще нет.

"Никто не знает четких сроков, когда будет та, или иная вакцина. Мы будем к этому готовы, но надо, чтобы какая-то страна сказала: вот вакцина, вакцина готова и мы вам ее передаем. Но пока, что это слова, разработки, обещания ", - рассказал Зеленский.

За сутки количество больных коронавирусом увеличилось в Украине почти на 2,3 тысячи. По состоянию на 8:40 22 августа зафиксировано уже почти 103 000 случаев коронавирусной болезни Covid-19.