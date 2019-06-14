Зеленский просит украинцев помочь выбрать главу Львовской ОГА

Зеленский обратился к украинцам с просьбой. Фото: Texty.org

Президент Владимир Зеленский попросил украинцев помочь выбрать главу Львовской ОГА.

Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост с кандидатами и попросил граждан поделиться мнением о них.

"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть 3 претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерские и моральные качества? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал президент.

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Среди кандидатов:

1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО "ДТЭК Западэнерго".

2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западноукраинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 13 июня.