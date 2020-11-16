Зеленский прокомментировал решение о карантине выходного дня

Селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает правильным решением введение в Украине карантина выходного дня.

Зеленский пообещал возобновить помощь предпринимателям в это нелегкое время, заявил он на традиционной селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям ", - сказал президент.

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В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за новых ограничений.