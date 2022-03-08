Зеленский призвал американских евреев помочь Украине

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Президент Владимир Зеленский обратился к американским евреям с просьбой о поддержке. Призвал предоставить истребители с Запада и закрыть воздушную зону над Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

Президент рассказал об уничтожении Россией Украины, а оккупантов сравнил с нацистской немецкой армией.

"Это просто чистое нацистское поведение. Я даже не могу квалифицировать это по-другому", - сказал Зеленский на Конференции президентов американских еврейских организаций.

Президент призвал предоставить истребители с Запада и закрыть воздушную зону над Украиной. Также объявил список населенных пунктов, уничтоженных российскими оккупантами. Рассказал, что россияне не выпускают людей из оккупированных городов, не дают привозить еду и воду, а также отключают Интернет, телевидение и электричество.

Масштабы российского нападения на украинцев сравнил с 11 сентября 2001 года. Разрушения такие же сокрушительные и неожиданные.

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"Выживание украинской нации является тем же вопросом, что и антисемитизм. Ведь речь идет об угрозе уничтожения миллионов людей", - сказал президент.

Прессслужба Владимира Зеленского пока не сообщала об этом разговоре.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.